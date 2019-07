Wimbledon – Tutto facile per Simona Halep: Azarenka ko in due set, la rumena agli ottavi

Simona Halep in scioltezza contro Azarenka: la rumena vola agli ottavi di finale di Wimbledon

Sorride Simona Halep a Wimbledon: la tennista rumena ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. La numero 7 del ranking WTA ha asfaltato la bielorussa Azarenka in tre set. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-1, dopo un’ora e 7 minuti di gioco. Al prossimo turno la rumena affronterà la vincente della sfida tra Hercog e Gauff.

