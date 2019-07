Wimbledon – Toni Nadal sicuro: “Rafa può battere Federer in semifinale. Questa edizione decisiva per tutti”

Lo zio Toni è sicuro, Rafa Nadal può battere Roger Federer nella semifinale di Wimbledon: l’ex allenatore del tennista maiorchino sottolinea il grande stato di forma del nipote

Fedal, atto numero 40. Nel pomeriggio di quest’oggi andrà in scena, per la quarantesima volta nelle loro straordinarie carriere, Rafa Nadal contro Roger Federer. Non è mai una partita come le altre, specialmente se oltre la rivalità, ci si gioca anche l’accesso alla finale di Wimbledon.

Federer sembra favorito, vista la superficie, ma Nadal sta giocando un torneo di alto livello. Lo sottolinea anche lo zio Toni che ai microfoni di Efe spiega: “vedo Rafael capace di vincere. Ha giocato ad alto livello tutte le partite. Contro Kyrgios è un po’ calato nel secondo set, ma sappiamo che l’australiano serve bene e non dà ritmo. Ha servito molto bene e il rovescio ha funzionato sempre alla grande. Federer è un avversario difficile, specialista dei campi in erba, ma Rafa ha un livello sufficiente per vincere. Questa edizione è decisiva, per tutti. Djokovic, vincendo, andrebbe a due titoli Slam da Rafa. Rafa andrebbe a uno da Federer. Federer allungherebbe di una distanza. Per Bautista Agut, il trionfo finale sarebbe una bomba“.

