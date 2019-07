Wimbledon – Svitolina in semifinale: Muchova eliminata in due set

Svitolina vola in semifinale, Muchova sconfitta in due set ai quarti di finale di Wimbledon

Finisce la favola di Muchova: la tennista ceca, che ieri ha eliminato agli ottavi di finale di Wimbledon Karolina Pliskova, ha ceduto oggi all’ucraina Svitolina. E’ proprio la numero 8 al mondo dunque a staccare il pass per la semifinale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All Englad Lawn and Croquet Club,

nella quale sfiderà Simona Halep. Svitolina ha trionfato dopo un’ora e 34 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4.

Valuta questo articolo