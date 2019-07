Wimbledon – Svitolina in scioltezza contro Martic: staccato il pass per i quarti

Tutto facile per svitolina agli ottavo di finale di Wimbledon: Martic ko in due set

Elina Svitolina vola ai quarti di finale di Wimbledon senza troppe complicazioni: la tennista ucraina, numero 8 del ranking WTA ha avuto la meglio sulla croata Martic, aggiudicandosi il match col punteggio di 6-4, 6-2, dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Svitolina si prepara ora ad affrontare la vincente della sfida tra Muchova e Pliskova ai quarti di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Corquet Club.

