Wimbledon – Simona Halep spezza il sogno della giovane Gauff: la statunitense eliminata agli ottavi

Simona Halep manda al tappeto la giovane Coco Gauff: la rumena stacca il pass per i quarti di finale

Simona Halep vola ai quarti di finale: la rumena ha eliminato oggi pomeriggio la giovanissima Coco Gauff agli ottavi di Wimbledon. E’ la rumena, dunque, a spezzare i sogni della 15enne statunitense, che ha regalato emozioni incredibili, attirando su di sè l’attenzione di tantissimi appassionati e ricevendo i complimenti di tantissimi grandi campioni, come Roger Federer.

La giovane Gauff si è dovuta confrontare oggi con una rivale espertissima, contro la quale non ha potuto nulla: Simona Halep ha infatti mandato al tappeto la statunitense con un doppio 6-3 dopo un’ora e 17 minuti di gioco, staccando il pass per i quarti di finale dello Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club nei quali affronterà Zhang.

