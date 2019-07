Wimbledon – Simona Halep è la prima semifinalista: Zhang mette in difficoltà la rumena, ma poi si arrende in due set

Favolosa rimonta di Simona Halep: la rumena elimina Zhang in due set e vola in semifinale a Wimbledon

E’ Simona Halep la prima semifinalista di Wimbledon: la tennista rumena, che ieri ha eliminato la giovane promettente Coco Gauff, ha eliminato oggi la sua avversaria Zhang in due set. Un successo in rimonta per Simona Halep, che ad inizio match ha ceduto al gioco della rivale cinese. La numero 7 del ranking WTA è però riuscita a prendere in mano la situazione, rimontando su Zhang. Simona Halep dunque stacca il pass per le semifinali grazie al successo per 7-6, 6-1 in un’ora e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno la rumena affronterà la vincitrice della sfida tra Svitolina e Muchova.

