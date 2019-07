Wimbledon – Simona Halep e quel consiglio di Federer: “ho battuto Serena Williams anche grazie a lui

Simona Halep rivela un retroscena sul ‘consiglio’ datole da Roger Federer: la tennista romena l’ha ascoltato e ha battuto Serena Williams in finale

Simona Halep è la regina di Wimbledon 2019. La tennista romena ha vinto la finale WTA che la vedeva sfavorita al cospetto di Serena Williams, sconfitta con un doppio, netto, 2-6 / 2-6. La tennista romena nel post gara ha spiegato di aver vinto anche grazie ad uno speciale consiglio datole da Roger Federer. Il campione svizzero aveva dichiarato che per Simona ci sarebbero state diverse chance di vincere, a patto che si fosse presentata in campo con la convizione di potercela fare e non partendo già ‘battuta’ al solo trovarsi davanti una leggenda come Serena Williams.

Halep ha afferrato al volo il consiglio: “ho letto quello che ha detto. Lo ringrazio. Le sue parole mi hanno reso felice. L’ho capito anche io che ci sarebbe stata una chance ascoltando le sue parole. Perché se ascolti Federer capisci le cose giuste. Quindi è così che ho fatto. Spero che mi ricapiterà ancora di vincere. Non è l’unico match che ho giocato alla grande. Secondo me, ho giocato molti grandi match anche se alcuni li ho persi. Mi sento al massimo livello, ma sento anche che posso ancora migliorare”.

