Wimbledon – Serena Williams avanti a fatica: la giovane Juvan le strappa un set, poi crolla sotto la rimonta dell’americana

Serena Williams accede ai sedicesimi di finale di Wimbledon: la tennista americana perde un set contro Kaja Juvan ed è costretta ad una dura rimonta

Serena Williams non stecca e accede al secondo turno di Wimbledon, seppur a fatica. La tennista americana, numero 10 del ranking mondiale femminile, si è imposta dopo 1 ora e 36 minuti sulla giovane Kaja Juvan, numero 133 del ranking WTA. La tennista slovena ha sorpreso la pluricampionessa Slam strappandole il primo set per 2-6 in appena 27 minuti, ma sul lungo periodo è venuto fuori tutto il talento di Serena Williams capace di rimontare nei due set successivi e vincere 6-2 / 6-4.

Valuta questo articolo