Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova: la tennista americana di nuovo in finale

Serena Williams raggiunge la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: la tennista americana supera Strycova in due set e prenota la sfida contro Simona Halep

Come nell’edizione 2018, Serena Williams sbaraglia ogni avversaria sul suo cammino e raggiunge la finale di Wimbledon. Percorso netto per la 23 volte campionessa Slam che mette nuovamente nel mirino il record di Margaret Court. Bastano appena 61 minuti alla numero 10 al mondo per sbarazzarsi di Barbora Strycova in due set, vinti con il punteggio di 6-1 / 6-2, per accedere all’ultimo atto del torneo. L’anno sorso l’outsider Kerber riuscì a beffarla, quest’anno è Simona Halep l’ultima avversaria che la separa dal titolo.

