Wimbledon – Serena Williams in scioltezza, Suarez Navarro ko in due set: ai quarti sarà derby con Riske

Serena Williams vola ai quarti di finale di Wimbledon: la spagnola Suarez Navarro ko in due set

Serena Williams super oggi pomeriggio nella sfida contro Carla Suarez Navarro valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista statunitense ha avuto la meglio sulla sua avversaria spagnola con estrema facilità. E’ bastata un’ora e 7 minuti di gioco a Serena Williams per battere la rivale spagnola, col punteggio di 6-2, 6-2, sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. La statunitense vola dunque agli ottavi di finale, nei quali dovrà fare i conti con la connazionale Alison Riske.

