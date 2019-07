Wimbledon – Serena Williams non si cura delle avversarie: “Barty? Non sapevo fosse n°1. Coco Gauff mi ricorda Venus”

Serena Williams appare alquanto ‘disinformata’ sulla situazione del tennis femminile: la campionessa americana conosce la giovane connazionale Coco Gauff, ma ignora che Ashleigh Barty sia la nuova numero 1 al mondo

Serena Williams si presenta a Wimbledon come una delle favorite, più per il blasone e il talento, che per la reale condizione fisica nella quale arriva allo Slam fisico. Dopo qualche acciacco di troppo nelle ultime settimane, la sua tenuta fisica è la principale incognita che la separa dal titolo che le permetterebbe di fare la storia.

In conferenza stampa Serena si esprime così in merito alle sue condizioni: “ho avuto molti problemi di natura fisica nell’ultimo anno. Ma adesso mi sento meglio. Non mi sono allenata come avrei voluto, ma ho fatto molti progressi dal punto di vista mentale. Qui farò il massimo. Dopo il Roland Garros ho iniziato ad allenarmi a Eastbourne. Anzi, no, a Birmingham. Sì, a Birmingham. Il primo giorno sono riuscita a rimanere in campo solamente per 30 minuti. Poi per fortuna il mio corpo ha reagito bene”.

Parlando delle altre ragazze del circuito Serena si dimostra informata sulla giovane Coco Gauff che ha battuto la sorella Venus all’esordio, mentre ammette di non aver saputo che Ashleigh Barty fosse diventata numero 1 WTA: “Cori Gauff è una ragazza fantastica e ho un ottimo rapporto con il suo staff. Mi ricorda Venus. Non sapevo invece che Barty fosse diventata la nuova numero uno del mondo. Sono molto felice per lei perché probabilmente è una delle ragazze più dolci di tutto il circuito. E ha un tennis molto vario e potente”.

Valuta questo articolo