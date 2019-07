Wimbledon – Sempre il solito Kyrgios: “scusarmi per la pallata nel petto a Nadal?”, la risposta è sorprendente

Kyrgios fa discutere dopo l’eliminazione a Wimbledom: le parole dopo la sfida con Nadal sono sorprendenti

E’ andata in scena ieri la sfida tra Kyrgios e Nadal, valida per il secondo turno di Wimbledon. Il maiorchino ha avuto la meglio sull’australiano, staccando così il pass per i 16esimi, ma non sono mancate le polemiche. A far discutere è infatti l’atteggiamento del solito Kyrgios che in conferenza stampa si è mostrato strafottente. In particolar modo a lasciare senza parole è la risposta dell’australiano alla domanda di un giornalista riguardante le mancate scuse a Nadal dopo il passante che lo ha colpito al petto: “perchè avrei dovuto scusarmi? Quanti Slam ha vinto, quanti soldi ha guadagnato, e non può prendersi una pallata nel petto se capita?”, ha affermato duramente Kyrgios.

