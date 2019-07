Wimbledon – Riske ci prova, ma Serena Williams ha la meglio: staccato il pass per la semifinale

Serena Williams in semifinale a Wimbledon: la connazionale Riske ko in 3 set ai quarti

Serena Williams è la seconda semifinalista di Wimbledon: dopo la vittoria di Simona Halep sulla cinese Zhang, è la statunitense a festeggiare per la vittoria sulla connazionale Riske. Serena Williams, numero 10 del ranking WTA, dopo un inizio non proprio nelle sue corde è riuscita a lottare e portare a casa il primo set. Successivamente, però, Alison Riske ha lottato per rimanere aggrappata ad un’ultima speranza. Al terzo set è stata Serena Williams, infine, ad avere la meglio e staccare il pass per le semifinali, dove sfiderà la vincente del match tra Strycova e Konta. Il match è terminato dopo due ore e 3 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-4, 3-6.

