Wimbledon – Pliskova vola agli ottavi: Hsieh ko in tre set

Pliskova avanza agli ottavi di finale a Wimbledon: Hsieh ko in tre set

Sorride Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca ha staccato il pass per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. Karolina Pliskova ha dovuto faticare oggi contro una tosta Hsieh, ma è riuscita ad avere la meglio portandosi a casa la vittoria col punteggio di 3-6, 6-2, 3-6, dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Al prossimo turno Pliskova sfiderà Muchova.

