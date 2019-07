Wimbledon – “Pendejo, hijo de puta”, Nadal perde la calma contro Kyrgios: il maiorchino fa chiarezza in conferenza stampa

Rafa Nadal si difende dalle accuse di aver insultato Kyrgios in spagnolo: il tennista maiorchino fa chiarezza nella conferenza stampa di Wimbledon

Match duro e divertente quello che ha opposto Rafa Nadal a Nick Kyrgios nel secondo turno di Wimbledon. Il tennista maiorchino, nonostante un po’ di fatica, è riuscito a spuntarla, contenendo i colpi di classe e quelli di testa del tennista australiano. Kyrgios ha anche tentato di colpire lo stesso Nadal con un passante al corpo, episodio che ha fatto infuriare lo spagnolo (e per il quale Kyrgios non si è scusato, anzi…). Sul web si è sparsa la voce che Nadal abbia insultato Kyrgios in spagnolo, apostrofandolo con le parole ‘pendejo’ (cretino) e ‘hijo de puta’ (figlio di puttana’.

In conferenza stampa Rafa ha fatto chiarezza sulla vicenda: “non è vero. ‘Pendejo’ è un termine argentino, ‘hijo de puta’ è un qualcosa che non dico mai. Controllate pure i filmati. La pallata? Giochiamo uno sport la cui storia è fatta di rispetto e che va praticato in modo onesto. Non sto dicendo che Nick voglia far male all’avversario, ma è sicuro che a volte sia pericoloso. Quando colpisce la palla in quel modo, è pericoloso. Non è pericoloso per me, ma per un giudice o per il pubblico”.

