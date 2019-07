Wimbledon – Pella strepitoso: Anderson ko in tre set, l’argentino agli ottavi

Pella vola agli ottavi di finale di Wimbledon: Anderson ko in 3 set

Emozioni spettacolari oggi a Wimbledon con la sfida tra Pella e Anderson: l’argentino ha trionfato contro il sudafricano, staccando il pass per la seconda settimana del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. Un finale di fuoco, con scambi mozzafiato che hanno fatto alzare in piedi tutto il pubblico. Pella vola agli ottavi di finale grazie alla vittoria di oggi, ottenuta dopo due ore e 34 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 3-6, 6-7. Niente da fare per il numero 8 al mondo, finalista lo scorso anno a Wimbledon. Pella adesso si gode un po’ di relax prima di affrontare Raonic al prossimo turno.

