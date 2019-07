Wimbledon – Novak Djokovic passeggia sul prato dei Championships: Humbert travolto in 3 set

Novak Djokovic accede con facilità ai quarti di finale di Wimbledon: il tennista serbo spazza via il francese Ugo Humbert in 3 set

È il favorito numero 1 del torneo, nonché campione in carica e primo nome in vetta alla classifica ATP: caratteristiche che dimostra in campo match dopo match. Novak Djokovic avanza con semplicità ai quarti di finale di Wimbledon, superando Ugo Humbert (numero 66 ATP) in 1 ora e 44 minuti di gioco. Il tennista serbo si sbarazza facilmente dell’avversario in 3 set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-2 / 6-3. Ai quarti di finale Djokovic affronterà David Goffin.

Valuta questo articolo