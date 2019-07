Wimbledon – Nishikori si regala Federer, il giapponese stende Kukushkin e stacca il pass per i quarti

Il tennista asiatico non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista giapponese fatica ma supera il kazako Kukushkin, battendolo in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco.

Una partita difficile e molto combattuta, risolta dal numero 7 del mondo grazie alla sua esperienza e alla sua furbizia. Nei quarti di finale Nishikori se la vedrà con Roger Federer, che non ha lasciato scampo oggi a Matteo Berrettini.

