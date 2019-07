Wimbledon – Nishikori asfalta Johnson in tre set, il giapponese vola agli ottavi di finale senza faticare

Il tennista giapponese supera agevolmente il proprio avversario americano, battendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2

Kei Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista giapponese asfalta l’americano Johnson, non lasciandogli scampo e stendendolo con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Una partita dominata dal numero 8 del ranking ATP, che nel prossimo turno affronterà il vincente del match in programma oggi tra Struff e Kukushkin.

