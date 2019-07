Wimbledon – Naomi Osaka crolla in conferenza stampa: “posso andarmene? Sto per piangere” [VIDEO]

Dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon contro Putintseva, Naomi Osaka è costretta ad interrompere la conferenza stampa: la tennista giapponese lascia prima di mettersi a piangere

Ha dominato il tennis femminile negli ultimi mesi, ma come spesso accade nel panorama WTA, dopo essere arrivati in cima, la caduta rischia di essere alquanto rovinosa: lo sa bene Naomi Osaka che si è portata a casa US Open e Australian Open in scioltezza, insieme alla prima posizione nel ranking femminile, venendo travolta da un’ondata di popolarità e pressione che non è riuscita a gestire.

Nell’ultimo periodo, la tennista nipponica è stata sconfitta al Roland Garros da Siniakova interrompendo la streak di 16 vittorie consecutive, ha perso la vetta WTA per mano di Ashleigh Barty ed è stata eliminata al primo turno di Wimbledon da Yulia Putintseva.

In conferenza stampa dopo l’eliminazione Osaka ha dichiarato: “non ho giocato al mio miglior livello, e uscire al primo turno da un torneo da cui mi aspettavo un buon risultato mi rattrista molto. Devo congratularmi con Yulia per la grande partita che ha giocato. È una tennista fantastica, l’avevo affrontata pochi giorni fa a Birmingham e anche lì mi ha battuto. È davvero brutto perdere per due volte di fila con la stessa avversaria, ma adesso devo pensare a recuperare e ad allenarmi duramente per i prossimi tornei. Non credo che questa crisi di risultati sia dovuta alla partenza del mio ex allenatore o alla mia età. Sono riuscita a fare cose impressionanti, come vincere due Slam, ma ho anche fatto tante cose sbagliate. Non sono il tipo di persona che fa della propria età un alibi. Semplicemente, devo cercare di migliorare ogni giorno per risolvere questi problemi. La chiave per uscire da questa situazione è ritrovare l’amore per il tennis”.

Nel finale, trattenendo a stento le lacrime, Osaka ha interrotto la domanda di un giornalista chiedendo: “posso andarmene? Sto per piangere”.

“I feel like I’m about to cry.” Naomi Osaka cut an emotional figure in her post-match press conference before she had to cut it short. Today at #Wimbledon@BBCTwo

👉 https://t.co/avSpk2uvJ0 pic.twitter.com/uOJqIk37jm — BBC Tennis (@bbctennis) 1 luglio 2019

