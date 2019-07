Wimbledon – Nadal corre come un treno: Querrey spazzato via, in semifinale c’è Roger Federer!

Rafa Nadal supera Sam Querrey in 3 set e accede alla semifinale di Wimbledon: lo spagnolo scriverà un’altra pagina della leggendaria sfida con Roger Federer

Sarà nuovamente Nadal contro Federer. Semifinale annunciata in quel di Wimbledon. Federer si era assicurato un posto nel penultimo atto dello Slam britannico eliminando Nishikori, Nadal lo ha raggiunto superando Sam Querrey in 2 ore e 9 minuti di gioco, distribuiti su 3 set vinti 5-7 / 2-6 / 2-6. Il 40° ‘Fedal’ della storia vale un posto in finale contro il vincitore della sfida fra Novak Djokovic e Roberto Bautista-Agut.

