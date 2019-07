Wimbledon – Nadal non sbaglia un colpo, Sousa ko in tre set: il maiorchino ai quarti

Tutto facile per Nadal a Wimbledon: Sousa ko in tre set, staccato il pass per i quarti di finale dello Slam inglese

Rafa Nadal in scioltezza sui campi in erba dell’All Englad Lawn and Croquet Club: il maiorchino ha trionfato oggi pomeriggio contro Sousa, nel match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon. E’ bastata un’ora e 46 minuti al numero 2 del ranking ATP per mandare al tappeto il suo avversario, il portoghese Sousa, col punteggio di 6-2, 6-2, 6-2. Il maiorchino stacca dunque il pass per i quarti di finale, dove affronterà uno tra Querrey e Sandgren.

