L’incontro con Fognini e la rivelazione sul suo futuro, Mourinho allo scoperto: “potrei tornare in Italia…”

Presente a Wimbledon per assistere ad alcune gare del secondo turno, l’allenatore portoghese ha parlato del proprio futuro

José Mourinho si gode un po’ di tennis, lo Special One è stato beccato oggi a Wimbledon dai microfoni di Sky Sport, a cui il portoghese ha rivelato di non escludere un suo ritorno in Italia.

Interrogato sui motivi della sua presenza a Londra, l’ex Inter ha ammesso: “sono qui perché ho qualche rapporto con qualche tennista, ai tempi di Madrid ho conosciuto Nadal, Feliciano Lopez, anche Murray quando ero a Londra. Ed oggi ho conosciuto per la prima volta Fabio Fognini, ci siamo divertiti un po’ insieme, anche perché è interista. Allenatore di calcio o di tennis? Sempre calcio e sempre ad alti livelli. Magari in Italia…”.

