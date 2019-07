Wimbledon – Malore in tribuna, sospeso il match tra Struff e Kukushkin

Spavento a Wimbledon: malore per uno spettatore in tribuna, sospesa la sfida tra Struff e Kukushkin

Termina oggi la prima settimana di Wimbledon: tante sfide sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, ma anche qualche piccolo spavento. La partita tra Struff e Kukushkin è stata infatti interrotta a causa di un malore che ha colpito uno spettatore in tribuna. L’arbitro è stato costretto a sospendere la sfida, valida per il terzo turno dello Slam inglese, per permettere ai medici di intervenire e soccorrere lo spettatore. Una volta soccorsa la persona colpita da malore, il match è ripartito e ha visto Kukushkin avere la meglio su Struff

