Wimbledon – Lorenzi lotta ma cede a Medvedev, il russo stende in tre set il suo avversario azzurro

Paolo Lorenzi saluta al primo turno il torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione iniziato oggi sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista italiano, numero 106 del ranking ATP, non riesce ad avere la meglio su Daniil Medvedev, abile ad imporsi con il punteggio di 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) dopo due ore e undici minuti di gioco. Nel prossimo turno il russo affronterà Popyrin, che non ha lasciato scampo a Carreno-Busta nel primo turno, battendolo in tre set.

