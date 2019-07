Wimbledon – La lezione di Nadal a Kyrgios: “può vincere Slam, ma deve avere rispetto per gli avversari e passione per il tennis”

Rafa Nadal batte Nick Kyrgios in campo, poi in conferenza stampa non si trattiene: il maiorchino elogia il talento dell’avversario, ma ne sottolinea i lati del carattere da smussare per diventare un top player

Nick Kyrgios ha il talento per diventare un top player e fare incetta di Slam, ma il suo caratteraccio e la sua indole menefreghista lo portano spesso a non ottenere quanto meriterebbe. I top player alla sua età avevano già messo i primi trofei in bacheca, lui si accontenta di riempire le prime pagine dei giornali sportivi più per i suoi ‘colpi di testa’ che per le sue vittorie. La sfida contro Rafa Nadal al secondo turno di Wimbledon ha fatto scalpore, non solo per la qualità del match, ma anche per qualche comportamento di Nick sopra le righe (come una pallata diretta volontariamente contro Nadal!).

In conferenza stampa Nadal ha parlato del talento di Kyrgios, sottolineandone però i lati del carattere da smussare per diventare un top player: “come ho detto molte volte, è un giocatore davvero talentuoso. Ma devi avere altre qualità importanti per poter essere un campione. Lui ha diversi ingredienti giusti, ma in questo sport è importante avere passione. Se non ami il tennis, è difficile che tu riesca a vincere trofei importanti. Con il suo talento e il suo servizio, potrebbe vincere uno Slam. Le cose potrebbero andare in maniera totalmente diversa per lui, se giocasse tutte le partite come ha fatto oggi. Però nel primo turno contro Jordan Thompson, per esempio, pur avendo vinto la partita, non ha avuto la stessa intensità e la stessa continuità che ha avuto oggi. A lui piace giocare questo tipo di partite, contro i top player, ma per poter vincere cose importanti devi affrontare tanti altri giocatori, che sono anch’essi forti; e quelle partite le devi vincere”.

