Wimbledon – Kyrgios tenta di fare male a Nadal: pallata al corpo, Rafa si infuria! [VIDEO]

Tiro al bersaglio a Wimbledon. Nick Kyrgios prova a colpire Rafa Nadal con una pallata al corpo e ci riesce: il tennista spagnolo si infuria

Nick Kyrgios è un po’ matto, non si scopre di certo oggi. I suoi match possono essere avvincenti e ricchi di colpi a sorpresa, oppure veloci e poco combattuti se non ha voglia di giocare. Di certo, non sono mai banali. Accadrà sempre qualcosa che farà notizia: un comportamento sopra le righe, qualche colpo ad effetto che entrerà negli highlights del torneo o qualche battibecco con l’avversario che diventerà ben presto virale. Nick è genio e sregolatezza. Ma a volte esagera. Durante la sfida del secondo turno di Wimbledon che lo vedeva opposto a Rafa Nadal, il tennista australiano ha volontariamente colpito (lo ha ammesso!) il maiorchino con un passante al corpo. Rafa ovviamente non l’ha presa bene.

Valuta questo articolo