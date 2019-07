Wimbledon – Kyrgios e il rapporto con Nadal: “non berrei mai una birra insieme a lui!”

Nick Kyrgios parla del suo rapporto con Nadal prima della loro sfida a Wimbledon: il tennista australiano rispetta l’avversario, ma non andrebbe mai a bere una birra insieme a Rafa

Super sfida al secondo turno di Wimbledon con Nick Kyrgios e Rafa Nadal pronti a darsi battaglia in un match tutto da gustare. Il tennista australiano, sempre molto incline a dichiarazioni sopra le righe, questa volta ha mostrato molto rispetto verso il campione spagnolo, pur non concedendogli la ‘possibilità’ di una birra insieme: “ricordo ancora la partita qui contro di lui (vittoria Wimbledon 2014, ndr). E’ un momento indimenticabile della mia carriera. E’ stato uno dei momenti più speciali che abbia mai vissuto. Rafa è uno dei migliori di sempre, io sono sfavorito, ma se riesco a giocare nel modo giusto, posso anche vincere contro di lui. Devo giocare la partita con l’atteggiamento giusto, aver voglia di combattere. In caso contrario per lui sarà facile. Quando ho visto Rafa nella mia parte di tabellone ero felicissimo. E’ eccitante. Quando sei un bambino sogni sempre di giocare con il più forte al mondo. Lo affronterò dando il meglio di me. Rapporto con Nadal? Non penso andrei mai a bere una birra con lui. Non lo conosco come persona. Solo come giocatore. C’è gente con cui mi trovo bene, altra con cui no. C’è rispetto, questo è tutto. Solo perché sono diverso dagli altri, faccio notizia. Se fossimo tutti uguali sarebbe noioso. Non siamo animatori, ma solo persone diverse che giocano in maniera differente. Non so perché è così difficile capirlo per la gente”.

Valuta questo articolo