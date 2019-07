Wimbledon – Petra Kvitova in scioltezza al secondo turno, stesa senza patemi la tunisina Jabeur

La tennista ceca stacca il pass per il secondo turno senza faticare, stendendo con il punteggio di 6-4, 6-2 la sua avversaria tunisina

Petra Kvitova si qualifica per il secondo turno del torneo femminile di Wimbledon, superando senza problemi la tunisina Jabeur. Partita a senso unico a favore della ceca, che non lascia scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e due minuti di partita. Troppo forte la numero 6 del ranking WTA per la Jabeur, stesa in scioltezza dalla Kvitova che adesso sfiderà nel secondo turno Kristina Mladenovic.

