Wimbledon – Eliminata a sorpresa Kiki Bertens, la ceca Strycova vince in due set e accede agli ottavi

Il terzo turno del torno di Wimbledon regala una sorpresa, Kiki Bertens infatti esce di scena in seguito alla sconfitta subita contro Barbora Strýcová. La tennista ceca riesce ad imporsi in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un’ora e trentotto minuti di battaglia, staccando così il pass per gli ottavi di finale del terzo slam stagionale. Una sconfitta che brucia per l’olandese, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della ceca, che sfiderà nel prossimo turno la belga Mertens.

