Wimbledon – Khachanov trionfa in rimonta: il russo ha la meglio su Lopez e vola al terzo turno

Khachanov sorride a Wimbledon: staccato il pass per il terzo turno, Lopez ko in 4 set

Splendido trionfo per Khachanov al secondo turno di Wimbledon: il tennista russo ha battuto oggi lo spagnolo Lopez, staccando il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale. Il numero 9 del ranking ATP ha trionfato dopo due ore e 46 minuti di gioco al termine di una battaglia conclusasi col risultato di 4-6, 6-4, 7-5, 6-4. Al prossimo turno del torneo in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club, Khachanov sfiderà Bautista.

