Khachavon piegato in tre set al terzo turno di Wimbledon da Bautista

Terzo turno amaro per Khachavon: il tennista russo numero 9 del ranking ATP è stato eliminato oggi da Bautista. Allo spagnolo è bastata un’ora e 56 minuti di gioco per piegare il suo rivale, in tre set. Il match è terminato col punteggio di 3-6, 6-7, 1-6. Bautista ola dunque agli ottavi, dove farà i conti con Paire.

Valuta questo articolo