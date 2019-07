Wimbledon – Kerber ko a sorpresa contro Davis al secondo turno: avanza ai sedicesimi Bertens superando Townsend

La campionessa in carica Angelique Kerber sconfitta al secondo turno di Wimbledon da Lauren Davis: Kiki Bertens batte Townsend e avanza ai sedicesimi

La campionessa di Wimbledon, Angelique Kerber, ko al secondo turno. Nessuna difesa del titolo per la tedesca che arriva sul verde dei Championship in una condizione fisica tutt’altro che invidiabile dopo gli infortuni delle scorse settimane e si arrende in 3 set a Lauren Davis (2-6 / 6-2 / 6-1). Accede al terzo turni Kiki Bertens, numero 4 WTA, che stende l’americana Taylor Townsend in 3 set (3-6 / 7-6 / 6-2).

