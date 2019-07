Wimbledon – Karolina Pliskova al terzo turno: Monica Puig liquidata in 61 minuti

Karolina Pliskova avanza al terzo turno di Wimbledon: la tennista ceca supera Monica Puig in 2 set dopo 1 ora e 1 minuto di gioco

Bastano appena 61 minuti di gioco a Karolina Pliskova per staccare il pass valevole per i sedicesimi di finale di Wimbledon. La tennista ceca, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha dominato la sfida del secondo turno dei Championship superando senza alcuna difficoltà la portoricana Monica Puig (numero 52 WTA) in due set, vinti con il punteggio di 0-6 / 4-6. Al terzo turno Pliskova affronterà la cinese Hsieh.

