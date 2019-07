Wimbledon – Halep soffre all’esordio contro Sasnovich: la tennista romena passa il turno in due set

Simona Halep accede al secondo turno di Wimbledon: la tennista romena supera Aliaksandra Sasnovich all’esordio dopo due set

Servono 1 ora e 38 minuti, nonché una discreta dose di fatica ed un time out medico a Simona Halep per accedere al secondo turno di Wimbledon. La tennista romena, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare il passaggio ai trentaduesimi di finale contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 36 del ranking WTA. Halep si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 / 7-5

