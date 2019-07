Wimbledon – Non basta il cuore, Giulia Gatto-Monticone cede a Serena Williams: ma che brava l’azzurra!

Dopo un inizio da incubo, la tennista italiana alza i giri del motore mettendo paura alla Williams, che deve giocare il suo miglior tennis per avere la meglio e volare al secondo turno

Bravissima Giulia Gatto-Monticone, che sul Centrale di Wimbledon mette paura a Serena Williams, costringendola a giocare il proprio miglior tennis per volare al secondo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club.

L’italiana parte malissimo nel primo set finendo sotto 0-5 in men che non si dica, salvo poi ridurre il passivo fino al 6-3. Nella seconda frazione l’azzurra gioca punto su punto, cedendo solo al dodicesimo gioco con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Nel prossimo turno Serena Williams se la vedrà con la vincente di Juvan e Kr. Pliskova.

