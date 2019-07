Wimbledon – Fognini abbonato alle maratone, steso anche Fucsovics al 5° set: al terzo turno troverà Sandgren

Dopo aver battuto Tiafoe al quinto set, anche Fucsovics si arrende dopo una lunga maratona, perdendo con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3

Fabio Fognini raggiunge Thomas Fabbiano e Matteo Berrettini al terzo turno del torneo di Wimbledon, superando al quinto set l’ostico Fucsovics. Dopo la maratona con Tiafoe all’esordio, il tennista ligure vince anche quella contro l’ungherese, imponendosi con il punteggio di 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3 dopo tre ore e 38 minuti di battaglia.

Il numero 10 del ranking Atp affronterà adesso sabato l’americano Tennys Sandgren, abile ad eliminare a sorpresa Gilles Simon, ventesima testa di serie dello Slam londinese, con il punteggio di 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6. Un avversario da non sottovalutare per Fognini, che punta alla vittoria per accedere alla fatidica seconda settimana.

