Wimbledon – Federer in scioltezza contro Clarke: staccato il pass per il 3° turno

Federer vola al terzo turno a Wimbledon: Clarke sconfitto in tre set

Roger Federer avanza con facilità al terzo turno di Wimbledon: il tennista svizzero ha trionfato oggi pomeriggio contro il britannico Clarke, nel match valido per il secondo turno del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club, staccando il pass per i sedicesimi.

Il numero 3 del ranking ATP ha avuto la meglio sul suo avversario dopo un’ora e 39 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 7-6 (7/3), 6-2. Nel prossimo turno Federer affronterà il vincente del derby francese tra Lucas Pouille e Gregoire Barrere.

