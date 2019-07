Wimbledon – Nishikori si inchina a Re Federer, lo svizzero si impone in quattro set e accede in semifinale

Dopo un avvio stentato, lo svizzero ribalta Nishikori e stacca il pass per la semifinale di Wimbledon con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4

Roger Federer non lascia scampo a Kei Nishikori, eliminandolo dal torneo di Wimbledon e accedendo alla semifinale del terzo slam stagionale, in corso di svolgimento nel prestigioso scenario dell’All England Lawn Tennis Club.

King Roger parte male perdendo il primo set, salvo poi alzare i giri del motore e mettere con le spalle al muro il proprio avversario, costretto ad arrendersi con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Per Federe si tratta della tredicesima semifinale a Wimbledon, dove se la vedrà con il vincitore del match fra lo spagnolo Rafael Nadal e lo statunitense Sam Querrey.

