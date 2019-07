Wimbledon – Federer parte male ma poi rimonta, King Roger stende Harris e vola al secondo turno

Il tennista svizzero si impone in quattro set contro Harris, superandolo con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2, 6-2

Roger Federer avanza al secondo turno del torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club di Londra. Il tennista svizzero si sbarazza in quattro set del sudafricano George Harris, passato in vantaggio di un set in avvio prima di essere ribaltato e sconfitto in quattro set.

King Roger stacca dunque il pass per il turno successivo, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Adesso per Federer ci sarà il vincente del match tra Rubin e Clarke.

