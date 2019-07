Wimbledon – Federer esausto dopo la semifinale: “Nadal incredibile, sono felicissimo! E su Djokovic…”

Federer esausto dopo la semifinale di Wimbledon contro Nadal: le parole del tennista svizzero, finalista dello Slam inglese

E’ Roger Federer il secondo finalista di Wimbledon: lo svizzero, grazie alla vittoria di oggi su Nadal, disputerà la sua 12ª finale nello Slam inglese. Una grande gioia per Federer, dopo un finale di gara incredibile ed uno spettacolo unico regalato in campo insieme a Nadal: “sono esausto, alla fine è stata dura, Nadal ha giocato colpi incredibili. Ma sono felicissimo di poter giocare un’altra finale a Wimbledon“, ha dichiarato subito dopo la partita.

“Credo che il livello sia stato molto alto, le battaglie con Rafa sono sempre speciali e il pubblico è stato incredibile. Quali sono state le chiavi del mio successo? Ho servito bene, ho vinto i punti più importanti della partita e sono riuscito a contrastare Nadal anche in diversi scambi lunghi“, ha aggiunto prima di aprire una parentesi sul suo prossimo sfidante, Djokovic: “Nole ha giocato alla grande contro Bautista, qui è il campione uscente, un tennista fantastico e non a caso è il numero uno al mondo. Sarà un match difficile, spero di riuscire a portarlo al limite, ma sicuramente sara’ un’altra partita speciale da giocare come quelle contro Rafa“

