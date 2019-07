Wimbledon – Federer si congratula con Coco Gauff, la giovane tennista in preda all’imbarazzo: “mi avete ripresa?” [VIDEO]

Coco Gauff è una delle sorprese di Wimbledon 2019. A soli 15 anni è diventata la più giovane tennista a qualificarsi per il main draw di Wimbledon e al primo turno ha eliminato addirittura Venus Williams in un match che a molti è parso un vero e proprio passaggio di consegne. Coco Gauff ha ricevuto tanti complimenti negli ultimi giorni, fra i quali anche quelli di Roger Federer che l’ha incontrata a Wimbledon fermandosi a scambiare con lei qualche battuta e porgendole le sue congratulazioni. Al termine della chiacchierata, ripresa dalle telecamere, Coco Gauff, contenta e piuttosto imbarazzata, si è rivolta ai reporter della WTA dicendo: “mi avete ripresa con la telecamera?“.

Yeah, we got that on camera! 😁👍@CocoGauff meets @rogerfederer! pic.twitter.com/ir204b88f2

— WTA (@WTA) 3 luglio 2019