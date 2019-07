Wimbledon – Esordio soft per Nadal: Sugita spazzato via in tre set

Rafa Nadal accede al secondo punto di Wimbledon senza grossi problemi: il tennista spagnolo stende Yuichi Sugita in 3 set

Bastano 2 ore e 4 minuti a Rafa Nadal per staccare il pass per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista spagnolo, numero 2 del ranking e terza testa di serie dello Slam britannico, ha sconfitto il giapponese Sugita, numero 274 al mondo e arrivato dalle qualificazioni. Nadal si è imposto in 3 set vinti con il punteggio di 3-6 / 1-6 / 3-6.

