Wimbledon – Un esordio impossibile da dimenticare per Fabbiano: “una delle giornate più belle della mia carriera”

Le emozioni di Thomas Fabbiano dopo il successo di ieri contro Tsitsipas al primo turno di Wimbledon

Esordio da urlo per Thomas Fabbiano a Wimbledon: il tennista azzurro ha trionfato al primo turno dello Slam inglese, eliminando un top ten, il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7 del tabellone. Una vittoria fantastica per Fabbiano, difficile da scordare: “non c’è che dire, una delle giornate più belle della mia carriera“, ha affermato a fine match.

“Mi dava fastidio quando mi consideravano un terraiolo. Ho sempre creduto di essere più adatto al veloce, e l’erba in particolare mi piace tantissimo“, ha concluso Thomas, attualmente 89 al mondo, pronto a sfidare adesso Karlovic al secondo turno.

