Wimbledon – Esordio facilissimo per Wawrinka: asfaltato Bemelmans in tre set

Niente da fare per Bemelmans: il belga asfaltato in tre set da un ottimo Wawrinka all’esordio a Wimbledon

Stan Wawrinka ha iniziato col turbo il suo percorso a Wimbledon: l’esordio nel terzo Slam della stagione è stato semplicissimo per il tennista svizzero, che ha asfaltato in tre set il belga Bemelmans. Il numero 19 del ranking ATP ha trionfato in un’ora e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, staccando i pass per il secondo turno, nel quale farà i conti con Opelka.

