Wimbledon – Esordio amaro per Muguruza: la brasiliana Haddad Maia elimina l’ex campionessa in 2 set

Garbine Muguruza ko a Wimbledon: l’ex campionessa dello Slam inglese eliminata al primo turno

Con un doppio 6-4 Garbine Muguruza è stata eliminata oggi all’esordio a Wimbledon. La tennista spagnola ha ceduto alla rivale brasiliana Haddad Maia in poco più di un’ora e mezza di gioco. L’ex campionessa di Wimbledon deve dunque salutare i campi in erba londinesi e applaudire la sua rivale che è riuscita a staccare il pass per il secondo turno, dove affronterà Dart.

