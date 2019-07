Wimbledon – Sorpresona al primo turno, Naomi Osaka subito eliminata dalla kazaka Putintseva

La numero due del mondo cede in due set alla sua avversaria kazaka, che vince con il punteggio di 7-6, 6-2

Sorpresona al primo turno del torneo femminile di Wimbledon, cominciato oggi sui cambi in erba dell’All England Club di Londra. Naomi Osaka esce subito di scena, perdendo contro Yulia Putintseva. La kazaka si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 e stacca così il pass per il turno successivo, chiudendo la contesa in un’ora e trentasette minuti.

Primo grande colpo di scena dunque nel tabellone femminile, con la numero due del ranking che esce di scena impoverendo la parte bassa del tabellone. Al prossimo turno Yulia Putintseva se la vedrà con la Golubic, riuscita a superare in due set la Swiatek.

