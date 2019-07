Wimbledon – Djokovic senza problemi all’esordio: Kohlschreiber nulla può contro il campione in carica

Djokovic in scioltezza all’esordio a Wimbledon: il tedesco Kohlschreiber ko al primo turno dello Slam inglese

Esordio senza intoppi per Novak Djokovic: il tennista serbo numero 1 al mondo ha trionfato al primo turno di Wimbledon con estrema facilità. Djokovic ha mandato al tappeto il tedesco Kohlschreiber in soli tre set, col punteggio di 6-3, 7-5, 6-3, dopo due ore e 5 minuti di gioco. Il serbo adesso si prepara ad affrontare Kudla al secondo turno dello Slam inglese in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Valuta questo articolo