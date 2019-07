Wimbledon – Djokovic è il primo semifinalista: Goffin asfaltato in 3 set

Djokovic in scioltezza contro Goffin: il tennista serbo è il primo semifinalista di Wimbledon

E’ Novak Djokovic il primo semifinalista di Wimbledon: il tennista serbo, campione in carica, ha trionfato in scioltezza oggi ai quarti di finale contro il belga Goffin. Il numero 1 del ranking ATP vola dunque in semifinale del terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Club, dove affronterà il vincente della sfida tra Pella e Bautista. Djokovic ha trionfato contro Goffin col punteggio di 6-4, 6-0, 6-2, dopo appena un’ora e 59 minuti di gioco.

