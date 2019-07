Wimbledon – Djokovic si prende gioco di Kudla, il serbo lo asfalta in tre set e stacca il pass per il 3° turno

Il numero uno del mondo accede senza problemi al turno successiva, superando in tre set Kudla con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2

Novak Djokovic supera agevolmente il secondo turno del torneo di Wimbledon, battendo senza problemi Kudla in tre set. Il numero uno del ranking ATP vince in scioltezza, chiudendo la pratica con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 dopo un’ora e 33 minuti di gioco.

Una partita senza storia, dominata dal primo all’ultimo punto dal serbo, abile fino a questo momento a non lasciare per strada neppure un set. Nel prossimo turno Djokovic se la vedrà con Hurkacz, riuscito ad avere la meglio su Mayer in quattro set.

